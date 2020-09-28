" قوات التحالف" ترحب باتفاقية الأسرى في اليمن

المصدر: وام

رحب العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى، الذي أعلن عنه أمس من قبل مارتن غريفث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المالكي خلال المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف، الذي عقد في الرياض أمس: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تقدم جزيل الشكر و الامتنان للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي بذلت في هذا الجانب فيما يخص اتفاقية الأسرى التي تعد امتدادا لما جرى الاتفاق عليه في ستوكهولم، كما أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر و بحضور أطراف النزاع ما بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وبمشاركة قوات التحالف أنه سيكون هناك تبادل لـ 1081 أسيرا .. وستقوم الحكومة الشرعية بإطلاق681 أسيرا بينما سيقوم الطرف الآخر بإطلاق 400 أسير من ضمنهم 15 أسيرا من الجنود السعوديين و 4 أسرى من القوات السودانية".

وأكد العقيد المالكي أن موضوع الأسرى هو محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية في المملكة العربية السعودية ودول التحالف.

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