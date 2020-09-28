«خليفة الإنسانية» توزع مساعدات على 25 منطقة في سقطرى

المصدر: عدن- البيان

استكملت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية على الأسر المحتاجة، في مركز 30 نوفمبر بمديرية حديبوه، محافظة سقطرى، حيث مئات الأسر في 25 منطقة تابعة للمركز، حصلت على تلك المساعدات، والتي اشتملت على المواد الأساسية.

وخلال قيام الفرق الإنسانية بتوزيع هذه المواد قدم شيخ منطقة معنفوه محمدعبدالله قيهان بن توفل جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات، وذراعها الإنسانية في سقطرى، ولمؤسسة خليفة، التي تبذل جهوداً ملموسة في سبيل مساعدة سكان الأرخبيل تنموياً وإغاثياً، للتخفيف من معاناتهم المعيشية، وأكد أن هذه المساعدات لها أثر إيجابي في نفوس الكثير من الأسر خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

وأعرب شيخ منطقة سوق غريب عبدالله غريب عن سروره بقدوم قوافل إمارات الخير إلى المنطقة ومساعدة عشرات الأسر المحتاجة لمثل هذه اللفتة الإنسانية، مقدماً شكره لمؤسسة خليفة الإنسانية ولكل أبناء الإمارات على ما يقدمونه من مساعدات لسكان سقطرى في شتى المجالات، ومنها المساعدات الغذائية، والتي تأتي ضمن سلسلة من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات لكل مناطق أرخبيل سقطرى.

إشادة

أما الشيخ علي عبدالله فقد أشاد بالجهود التي تقدمها دولة الإمارات لأرخبيل سقطرى وأبنائه، وقال إنها مساعدات مختلفة وملموسة على الواقع، إذ تمثلت بالمشاريع التنموية والخدمية والإغاثية التي أسهمت بشكل كبير في استقرار الحياة في الأرخبيل، وقال إن استمرار مؤسسة خليفة الإنسانية في عطائها هو استمرار لتقديم الحياة الكريمة لأبناء سقطرى.

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