مقتل 9 يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في شمال لبنان

المصدر: بيروت- أ ف ب

قتل ما لا يقل عن تسعة مسلحين، يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في شمالي لبنان، بعد عملية مطاردة قامت بها قوى الأمن الداخلي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، إن شعبة المعلومات، تمكنت من «تحديد مكان وجود أعضاء المجموعة الإرهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل»، ثم اشتبكت معهم، ما أدى إلى «قتل جميع الإرهابيين».

وكشف مصدر أمني «مقتل تسعة على الأقل من أعضاء المجموعة»، وأشار إلى أنه قد يرتفع عدد القتلى، إثر تفجير جزء من المبنى، الذي كان يتحصّن فيه المسلحون.

وكانت قيادة الجيش، أعلنت ليل السبت الأحد «مقتل عسكريين اثنين»، إضافة إلى مقتل إرهابي «كان يستقلّ دراجة نارية، ويحاول الدخول إلى مركز الجيش» في محلة عرمان- المنية شمالي البلاد.

وعثر بعد الكشف على جثته، على قنابل يدوية و«حزام ناسف كان ينوي (الإرهابي) تفجيره داخل المركز».

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