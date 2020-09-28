المغرب يسجّل 2444 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس أحد، تسجيل 2444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 117685 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2435665 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2069 حالة.

وتم التأكد من 1441 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 95591.

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