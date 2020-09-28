قرقاش: المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية تدعم جهود حل الدولتين

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تعزيز دولة الإمارات لعلاقتها مع إسرائيل، سيسهم في دعم الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق مبدأ «حل الدولتين».

جاءت تصريحات معاليه، مؤخراً، خلال جلسة افتراضية على شبكة الإنترنت، عبر موقع «المجتمع الآسيوي» (آسيا سوسيتي)، حاوره فيها رئيس معهد سياسة المجتمع الآسيوي، رئيس الوزراء الأسترالي السابق، وزير خارجيتها السابق، كيفن رود، حيث تحدث عن معاهدة إبراهيم، وتعزيزه لدور دولة الإمارات في إقامة السلام بين إسرائيل وفلسطين، على أساس حل الدولتين، حيث قال معاليه: «سيسهم السلام في جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

ولفت معاليه إلى أن تطوّر العلاقات مع إسرائيل، يأتي بصورة طبيعية في منطقة سريعة التغير والتطور، وأن الإمارات، قد عززت علاقتها مع إسرائيل، لأنها تعمل بشكل حقيقي من أجل المنطقة والتنمية المستقبلية فيها، ولا يمكن لأي أحد التغاضي عن الفرص الإيجابية للعمل مع أي دولة، وإرساء التعاون في مختلف المجالات البناءة، حتى إن وجدت اختلافات.

وأكد معاليه أن «دولة الإمارات تتطلع للمستقبل دوماً، وتدرك أنه لو لم يتم تحطيم الصور النمطية، وفي حال امتنعنا عن التفكير بشكل استراتيجي، فإن الفشل سيكون محتّماً على المنطقة، بحيث لن تستطيع المنافسة في العقود المقبلة»، مضيفاً أن تحقيق المنافسة والتقدم في المنطقة مستقبلاً، يعيقه «استمرار مواقف العداء التي تم اتخاذها منذ أمد بعيد».

الوساطة الأمريكية

وأوضح قرقاش: لقد أدركنا أنه من الضروري لنا، فصل الخلاف السياسي عن مجالات التعاون الأخرى، ما من شأنه تقديم علاقات وآفاق أفضل للاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن الوساطة الأمريكية للمعاهدة التاريخية، هي الضمان على المعاهدة، وفقاً للشروط التي بنيت عليها، ألا وهي إيقاف عملية الضم في الضفة الغربية. وأردف قائلاً: «لقد أتحنا الفرصة لنجاح حل الدولتين، كما سيتاح للفلسطينيين الانخراط والمشاركة»، لافتاً إلى أن الإمارات، كانت من الدول القليلة في جامعة الدول العربية، التي حثت الفلسطينيين علناً على التوصل إلى حل، والتوجه لطاولة المفاوضات.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «المشاركة ضرورية بالنسبة لنا. لقد تحدثنا عن هذا الأمر، وأدركنا أن عدم وجود قناة اتصال مع إسرائيل، لم يسفر عن أي نتائج تذكر»، لافتاً معاليه إلى مساعي الإمارات في حث الفلسطينيين على التواصل، والجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأوضح أن الإسرائيليين والفلسطينيين هم من يقررون خطتهم النهائية، وليست دولة الإمارات.

أصداء المعاهدة

وبالنسبة إلى أصداء المعاهدة، أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات لم تفقد صديقاً واحداً، كما لم تضمر لها أي عداوة في العالم العربي منذ توقيع الاتفاق، قائلاً: «لقد كانت هناك ردود أفعال إيجابية... وهنالك فرصة هنا».

وفي مثال حقيقي، واسترجاع لمساعٍ أخرى قادتها دولة الإمارات في المنطقة وكان لها عظيم الأثر، استرجع معاليه دعوة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لزيارة الدولة، وإعلان وثيقة «الأخوة الإنسانية»، حيث أتى البابا إلى قلب العالم الإسلامي في شبه الجزيرة العربية، وهو أمر لم يكن بالإمكان تصوره قبل سنوات، ولكن تم تحقيق ذلك، واليوم، المنطقة في وضع أفضل من التعايش. وبالمثل، يعتقد معالي الدكتور قرقاش، أن الطريقة ذاتها تنطبق على سياق معاهدة السلام، والطريقة التي من خلالها أصبح ممكناً إثبات وجهة نظر الإمارات إزاء السلام».

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