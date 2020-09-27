"قوات التحالف" تعترض طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

المصدر: وام

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان أن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

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