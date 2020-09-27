شرطي يهرب مطلوباً في الأردن.. والأمن العام يوضح الملابسات

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية ما أشيع حول الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الالكتروني، والذي ادعى ناشره قيام رجال الأمن بتهريب أحد المطلوبين في منطقة جبل التاج.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الحادثة المعنية بالفيديو هي بالأصل بلاغ حول وجود مشاجرة بين شخصين في منطقة جبل التاج، ولدى وصول الدوريات للتعامل مع البلاغ لاذ أحد الأشخاص بالفرار بعد تمكنه من الصعود إلى سطح إحدى العمارات والفرار إلى عمارة أخرى.

مؤكداً أن كل ما يتم تداوله هو غير صحيح وسيتم متابعة كل من حاول اختلاق مثل تلك الأكاذيب، خاصة أنه يتم التعامل مع الأشخاص المطلوبين ومحاولة فرارهم بشكل يومي. وهو من طبيعة العمل اليومي لرجال الأمن العام ويتم متابعتهم لحين إلقاء القبض عليهم وأن التحقيقات جارية لمتابعة ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه.

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