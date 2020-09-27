برلمان الصومال يقر اتفاق الانتخابات بالنظام العشائري

المصدر: مقديشو- وكالات

صادق البرلمان الصومالي، أمس، بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، على اتفاق الانتخابات المبرم بين الرئيس محمد عبدالله فرماجو، ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذي بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.

واتفق فرماجو ورؤساء الولايات، خلال مؤتمر مقديشو في 17 سبتمبر الجاري، على اتفاق الانتخابات المكون من 15 بنداً، أبرزها إجراء الانتخابات الصومالية، وفق نظام الاقتراع غير المباشر المعروف بـ(4.5). ويقر النظام العشائري (45) تقاسم السلطة السياسية في الصومال، وتشكيل لجان انتخابية على المستويين الفيدرالي والإقليمي وحماية أمن الانتخابات بقوة أمنية صومالية مشتركة من الحكومة المركزية والولايات.

وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن نتائج التصويت على اتفاق الانتخابات في الجلسة المشتركة، قائلاً: «امتنع نائب واحد عن التصويت ورفض اثنان، بينما وافق 252 آخرون»، ما يعني إضفاء صبغة قانونية عليه.

بدوره، قال رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله، بعد مصادقة البرلمان على الاتفاق: «نحتاج اليوم أن نخطو خطوات ملموسة تجاه الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية على أن تكتمل في أجواء آمنة وشفافة».

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