قرقاش يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي

المصدر: وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، معالي الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث معه في ملفات وقضايا التعاون الخليجي.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل مواجهة التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليجي، وتبادلا الرؤى حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التحديات التي تواجهها دول المنطقة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

وأشاد معاليه بدور الأمين العام معالي نايف الحجرف في هذه المرحلة الدقيقة، وبمنهجيته العملية والواقعية، مثمنا النشاط الكبير للجان الوزارية واللجان المتخصصة برغم الظروف المرتبطة بجائحة "كورونا".

وجدد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والمستمر لجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساعيه لتحقيق تطلعات أبناء وشعوب دول المجلس بالمزيد من الازدهار والتقدم.

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