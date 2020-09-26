إشادة أممية بدعم الإمارات للبنان

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت الأمم المتحدة باستمرار الدعم الإنساني الإماراتي المقدم إلى لبنان خلال اتصال هاتفي أمس بين معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ويان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص.

وتناول معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، خلال الاتصال الهاتفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأوضاع السياسية والاقتصادية وجهود الأمم المتحدة في متابعة التداعيات على الساحة اللبنانية.

وتطرق الحديث إلى متطلبات الاستقرار في هذا البلد الشقيق من أجل إنجاح الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب اللبناني الشقيق والمجتمع الدولي.

وأشاد كوبيتش باستمرار الدعم الإنساني الإماراتي المقدم إلى لبنان في هذه الظروف الصعبة.

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