الكويت تؤيد الدعوة الأممية لوقف إطلاق نار عالمي

المصدر: الكويت - وكالات

أعلنت الكويت، أمس، تأييدها دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي من أجل توحيد الجهود لدحر وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، «لابدّ من تسريع العمل لتوفير لقاح كورونا للجميع». وأضاف: «وباء كورونا كشف أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والبيئية لمواجهته». وفي سياق آخر، أكد الصباح، أن بلاده تدعم المملكة العربية السعودية في جميع إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها.

وأضاف: «نؤكد على الحل السياسي للأزمة اليمنية». وفي الملف الفلسطيني أكد موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، وكذلك أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل، وشدد أنه لا حل عسكرياً للأزمة السورية، مجدداً دعوة الأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار، كما دعا إيران لاتخاذ تدابير لبناء الثقة وحوار مبني على احترام سيادة الدول.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز