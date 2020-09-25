قرقاش يبحث مع يان كوبيتش مستجدات الوضع في لبنان

المصدر: وام

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مستجدات الأوضاع في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص.

وتناول معاليه وكوبيتش - خلال اتصال هاتفي اليوم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - الأوضاع السياسية والاقتصادية وجهود الأمم المتحدة في متابعة التداعيات على الساحة اللبنانية.

وتطرق الحديث إلى متطلبات الاستقرار في هذا البلد الشقيق من أجل إنجاح الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب اللبناني الشقيق والمجتمع الدولي.

وأشاد كوبيتش باستمرار الدعم الإنساني الإماراتي المقدم إلى لبنان في هذه الظروف الصعبة.

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