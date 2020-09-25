تدشين جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية غداً في الخرطوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد لقاء مع عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قريباً، متوقعةً أن يكون اللقاء في أوغندا.

وقال تلفزيون "24 NEWS الفرنسي – الإسرائيلي"، وفقاً لما نشرته "الشرق الأوسط" على موقعها، إن اللقاء جزء من سلسلة مباحثات بين البلدين، مشيراً إلى الاستعداد للإعلان، غداً، عن تدشين "جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية" في الخرطوم خلال مؤتمر صحافي، إيذاناً ببدء عمل الجمعية رسمياً في السودان.

وأكدت المصادر ذاتها أن السودان أكثر دولة عربية يتوقع أن تعقب الإمارات والبحرين في إقامة علاقات سلام مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن القيادة العسكرية السودانية تؤيد ذلك، خصوصاً أن الإدارة الأمريكية وعدت برفع كل العقوبات عن السودان، وإسقاط اسمه من قائمة الدول المساندة للإرهاب، في حال أقدم على هذه الخطوة. وقالت إن اللقاء مع نتانياهو سيعطي مضموناً جديداً وآفاقاً واعدة للاتفاق بين البلدين.

وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، صرحت بأن "دولاً عربية أخرى يتوقع أن تبرم معاهدة سلام مع إسرائيل خلال اليومين المقبلين"، معتبرةً السودان المرشحة الأولى، بعد أن توصلت مع الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي يتضمن شطبها من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ومساعدات اقتصادية.

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