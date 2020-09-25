قرقاش يرحب باجتماع عمّان

المصدر: البيان الإلكتروني

رحب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، بدعوة اجتماع عمّان الذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، مؤكدا أن التوجهات الواقعية والعملية هي في صلب الموقف الإماراتي.

وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "كل الترحيب بدعوة اجتماع عمّان الذي ضم الأردن و مصر و فرنسا و ألمانيا إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة".

وأضاف معاليه، "التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبني على الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي".

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