قرقاش: المعاهدة مع إسرائيل تدعم «حل الدولتين»

المصدر: أبوظبي - وام

جدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التأكيد أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستدعم السلام على أساس حل الدولتين، وفي الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال معاليه،في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا «CICA» الذي عُقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي: «لقد وقعت دولة الإمارات أخيراً معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، ما يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين، ويحفز على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا، ونرى أن تلك المعاهدة ستعزز من دورنا بالدفع قدماً بتعزيز السلام على أساس حل الدولتين، والمساهمة في جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة». وأضاف معاليه إن منطقتنا في حاجة ماسة للتغلب على االتوترات، والحفاظ على الأمن ، وحل النزاعات، وإحلال السلام،وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح. وقال قرقاش إن الإمارات أظهرت التزامها بحل النزاعات الدولية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية.

تخطيط مبكر

وأكد معاليه أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي قدمت يد العون لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بالتخطيط المبكر للعديد من المبادرات الإنسانية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى بحث معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط التطورات الدولية الخاصة بعملية السلام في المنطقة. وتبادل الطرفان خلال اللقاء الذي جرى أمس عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية لا سيما معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل

و شدد معاليه على موقف دولة الإمارات الداعم لحل الدولتين و حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.. وأكد دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط. كما بحث معاليه مع غير بيدرسون المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا تقدم العملية السياسية في سوريا و سبل إرساء دعائم الاستقرار بها.واتفق قرقاش مع بيدرسون على أهمية تنشيط الأمم المتحدة لجهود الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية.

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