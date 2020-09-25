أول لقاء بين مندوبي الإمارات وإسرائيل في الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

استقبلت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، السفير غلعاد إردان المندوب الدائم لدولة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وذلك في أول لقاء عقب توقيع معاهدة السلام بين البلدين في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.

وقد أكد سفيرا البلدين - خلال الاجتماع - أهمية التعاون في حشد الجهود لتعزيز السلام في المنطقة، وبحثا كيفية مساهمة العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في إتاحة فرص هائلة أمام البلدين والمنطقة بأسرها.

كما استعرض السفيران الأولويات المشتركة على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومكافحة التطرف عبر الإنترنت، وتمكين النساء وأصحاب الهمم، وكذلك في مجال العمل المتعلق بمكافحة التغير المناخي، وحماية البيئة، والطاقة، والتعليم والتبادل الثقافي.

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