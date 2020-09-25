أمريكا تؤكد عمق الروابط مع الإمارات والسعودية والكويت

المصدر: واشنطن - وكالات

أكدت الخارجية الأمريكية أمام الكونغرس أن المملكة العربية السعودية حليف رئيسي للولايات المتحدة، واعتبرت أن التعاون معها يحمي القوات الأمريكية من الحوثيين المدعومين من إيران.

وأكدت دعم الولايات المتحدة لجهود المملكة لإحلال السلم في اليمن. كما دعت لتعميق الروابط وإلى إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت. وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية في جلسة استماع أمام الكونغرس، أن البلاد ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأضافت أن ميليشيات الحشد المدعومة من إيران تقف عائقاً أمام استقرار العراق. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن العراق قادر على تقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية خلال 60 يوماً. وأعلنت واشنطن أنها تستثني العراق من العقوبات على إيران لمدة 60 يوماً لتسديد مستحقات كهرباء.

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