القوات المشتركة تدخل أولى مناطق مديرية رحبة جنوب مأرب

المصدر: عدن - البيان

دخلت القوات المشتركة المسنودة بقبائل مراد أولى مناطق مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب وطردت ميليشيا الحوثي منها، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيا في جبهة نهم.

ووفق مصادر عسكرية، فإن القوات المشتركة وقبائل مراد المسنودين بمقاتلات التحالف دخلوا أولى مناطق مديرية رحبة، في حين نفذت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات بحق سكان المديرية على خلفية رفضهم التعاون معها وتأييدهم الشرعية.

واستناداً إلى هذه المصادر، فإن القوات المشتركة وقبائل جبل مراد نفذوا عملية التفاف في جبهة الحدباء أسفرت عن تحرير المنطقة كاملة والمناطق المحيطة بها من ميليشيا الحوثي، ووصلوا إلى وادي بقثة بمديرية الرحبة، وإنهم يواصلون التقدم، حيث تكبدت ميليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى كما أسر عدد آخر منهم وفر البقية تاركين وراءهم 5 عربات عليها رشاشة معدلة وأخرى لنقل الأفراد وكميات من الأسلحة والذخائر.

وفي جبهة نهم ذكرت مصادر حكومية، أن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا وجرحوا في كمين نفذته القوات المشتركة أبطال الجيش، في مديرية نهم محافظة صنعاء، وفي جبل «المضابيع» بجبهة نجد العتق، بعد استدراجهم إلى هناك ومهاجمتهم.

بدوره قال العميد عبد الوهاب أسعد قائد اللواء 81 مشاة، إن ميليشيا الحوثي المتمردة، تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية كبيرة في عدة مواقع بجبهة نجد العتق. وأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع الميليشيا المتمردة وتعزيزاتها في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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