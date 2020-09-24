المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 2397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 107743 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2349630 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1918 حالة.

وتم التأكد من 2361 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 88244.

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