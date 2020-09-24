«الهلال الأحمر» تقدم رعاية طبية لأهالي التحيتا

المصدر: عدن - البيان

ضمن سلسلة خدمات الرعاية الطبية لسكان قرى ومناطق محافظة الحديدة، سيرتّ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، العيادة الطيبة المتنقلة إلى القرى الغريبة لمديرية التحيتا الواقعة إلى جنوب عاصمة المحافظة.

وحسب الفرق الطبية العاملة في العيادة المتنقلة: «إن خدمات الرعاية الطبية وصلت إلى القرى الغريبة، واستقبلت عشرات الحالات المرضية من النساء والأطفال وكبار السن، حيث قام الأطباء بمعاينتهم وتقديم الخدمات والأدوية المجانية لهم، للتخفيف من معاناتهم، ضمن خدمات الرعاية الصحية والطبية، التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لسكان المناطق النائية، التي تفتقر للمراكز صحية ولا يستطيع السكان الوصول إلى المستشفيات للحصول على هذه الخدمة».

وفي إطار الأعمال الإنسانية، التي تقوم بها الإمارات تجاه الشعب اليمني للتخفيف من معاناته، جراء الظروف المعيشية الصعبة، التي فرضتها عليه الميليشيا تواصل العيادات الطبية التابعة للهلال الأحمر تقديم الخدمات الطبية لأهالي قرى ومناطق الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة، إلى جانب الخدمات الإغاثية والإيوائية للآلاف من النازحين والمشردين من ديارهم، بسبب ميليشيا الحوثي.

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