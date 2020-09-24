وفد إسرائيلي في المنامة لبحث آفاق السلام

المصدر: (المنامة – وكالات)

صرح مصدر مسؤول أن جلسة مباحثات أجريت، أمس، في المنامة مع وفد رسمي إسرائيلي تم خلالها بحث مجالات التعاون في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن وفداً حكومياً إسرائيلياً كان على متن رحلة من تل أبيب إلى البحرين، أمس. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ناقشا عبر الهاتف أول من أمس اتفاق تأسيس العلاقات الرسمية.

وخلال الاتصال الهاتفي أكد ولي عهد البحرين، أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، مشيراً إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي وقت سابق، أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

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