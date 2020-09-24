الحوثيون يترنحون على أطراف مأرب

المصدر: (عدن - البيان)

تترنح حشود ميليشيا الحوثي على أطراف محافظة مأرب بعد شهور على بدء هجومها الكبير على المحافظة وفشلها في تحقيق أهدافها، وتحول القوات المشتركة إلى الهجوم في غرب وجنوب المحافظة وحررت عدداً من المواقع، فيما دعت الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى كف هجومها على مأرب وإيقاف تصرفاتها المشينة بحق الصحافيين واليهود والبهائيين.



وذكرت مصادر عسكرية في محور مأرب لـ«البيان»، أن القوات المشتركة تمكنت من استعادة موقعي الخطاب والمهتدي في جبهة صرواح في غرب محافظة مأرب بعد هجوم مباغت نفذته بإسناد من القبائل ومقاتلات التحالف، وإن القوات المشتركة ترابط الآن على مشارف سوق مديرية صرواح، وأنها صدت محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في جبهة صلب في مديرية نهم في محافظة صنعاء، وقتل العشرات من هذه العناصر عند محاولتها التسلل إلى وادي حلحلان.



وفي جنوب المحافظة واصلت القوات المشتركة وقبائل مراد وبإسناد من مقاتلات التحالف ملاحقة ميليشيا الحوثي في أطراف مديرتي رحبه وما هلية، بعد أن تحكمت بسير المعركة إثر امتصاص الهجوم الكبير والكثيف الذي شنته ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بهدف اختراق محافظة مأرب من جنوبها بعد أن فشلت في تحقيق تقدم فعلي من اتجاه الشمال والغرب منذ بداية العام الحالي.



إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة، ميليشيا الحوثي، إلى وقف هجماتهم على مأرب، التي تاوي قرابة مليون نازح منذ بداية الحرب التي فجرتها الميليشيا عند اجتياحها صنعاء والانقلاب على الشرعية.



وجددت الخارجية الأمريكية مطالبة المجتمع الدولي للحوثيين بوقف إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية والتراجع عن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية للأمم المتحدة والرحلات الإنسانية. وقالت، إن واشنطن لا تزال قلقة للغاية من عدوان الحوثيين المدعوم بشحنات أسلحة إيرانية في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

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