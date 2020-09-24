مصرع 7 في محاولة هروب سجناء بمصر

المصدر: (القاهرة - وكالات)

أكدت مصادر أمنية مصرية، أمس، أن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا أثناء محاولة هروب من سجن طرة جنوبي القاهرة، وقتل 3 رجال شرطة.

وقالت المصادر، في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية، إن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من السجن، إلا أن عناصر الشرطة تصدوا لهم بكل شجاعة وحسم، وجرت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل ضابطين وفرد شرطة.

وأسفر الحادث عن مقتل العناصر الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، في حين نجحت قوات تأمين السجن في السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء إليه مرة أخرى.

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