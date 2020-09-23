اجتماع عربي أوروبي في عمّان غداً لبحث السلام

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

يعقد في العاصمة عمّان غداً الخميس اجتماع يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي لبحث سبل دعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان.

وقالت الوزارة، إن وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي سيعقدون في عمان اجتماعاً لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط باتجاه التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. وأشارت إلى أنه «الاجتماع الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونيخ فبراير الماضي، والثاني في يوليو الماضي عبر آلية الاتصال المرئي».

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2014. وقد رفض الفلسطينيون مبادرات الإدارة الأمريكية لاستئنافها واتهموها بالانحياز لإسرائيل.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية على أساس حدود عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

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