البرهان: أجرينا مباحثات مثمرة مع الوفد الأمريكي في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان لدى عودته إلى الخرطوم مباحثاته مع الوفد الأميركي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالمثمرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني فور عودة البرهان إلى الخرطوم قادما من الإمارات حيث قاد وفد بلاده في مباحثات مع الجانب الأميركي استغرقت ثلاثة أيام.

وقال البرهان "اتسمت المباحثات بالجدية والصراحة، وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة على المواطنين السودانيين مثل حرمان السودانيين من المشاركة في قرعة (اللوتري) وقانون سلام دارفور وغيرها". وفقا سكاي نيوز.

كما "تناولت عدداً من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الاسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقاً لرؤية حل الدولتين".

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني "تناولنا المباحثات الدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام".

ومن المقرر أن يتم عرض نتائج المباحثات على أجهزة الحكم الانتقالي "بغية مناقشتها والوصول الي رؤية مشتركة حولها تحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني".

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