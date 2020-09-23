قافلة إماراتية إلى الخوخة تغيث 1200 أسرة

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وام

تواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإيوائية والغذائية لسكان الساحل الغربي في اليمن.

وفي هذا الإطار سيّرت هيئة الهلال الأحمر قافلة إنسانية إلى مخيم العليلي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة تحوي 25 طناً من المواد الغذائية والإيوائية مصحوبة بعيادات متنقلة مجهزة بالمستلزمات الطبية والأدوية.

وقدمت القافلة فور وصولها إلى المخيم الذي يسكنه 1200 أسرة المؤن الغذائية والإيوائية لكل الأسر، فيما قام فريق العيادات المتنقلة الطبي باستقبال ومعاينة الحالات المرضية المتواجدة في المخيم ومنها حالات الحمى والإسهالات والملاريا وأمراض الجهاز التنفسي والطفح الجلدي، وقدمت العيادات المتنقلة الأدوية المجانية اللازمة لمعالجة الأمراض المنتشرة، وكذا عمل الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض الكوليرا وفيروس «كورونا».

تخفيف المعاناة

وقال مسؤول الإدارة الإنسانية في الهلال الأحمر إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات لجميع الأسر في مخيم العليلي هدفه التخفيف من معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر مستمرة في توزيع السلال الغذائية بشكل دوري على قاطني المخيمات منذ أربع سنوات. وعبّرت الأسر عن شكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الإنساني.

وفي سياق متصل، وزعت الهيئة مساعدات على نازحي الأحواش بمديرية الخوخة والتنزحين بمخيم الحيمة بمديرية التحيتا البالغ عددهم 3500 نسمة يعيشون بمخيمات النزوح التي أنشأها الهلال الأحمر الإماراتي قبل 4 سنوات.

وقال عبدالرحمن اليوسفي مسؤول الإغاثة بمكتب الهيئة بالساحل الغربي: «إننا في دعم متواصل نقدم المساعدات الإغاثية لسكان الساحل ومن هم في الحاجة، وأن هيئة الهلال جاءت لتعيد الأمل لسكان هذه المناطق النائية المحرومة ولرفع المعاناة عن كاهل هذه القرى والذين يعانون من شحة الموارد الاقتصادية وعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة وسبل المعيشة».

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