إيران تقر بدعمها الحوثي

المصدر: (طهران -وكالات)

في إقرار ضمني، أكدت إيران وضع تقنيات إنتاج الصواریخ والمسیّرات تحت تصرف ميليشيا الحوثي في اليمن. ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، قوله أمس: «تم وضع التقنيات الدفاعية لإنتاج الصواریخ والمسیرات تحت تصرف اليمنيين»، في إشارة إلى حلفائهم الحوثيين الذين نفذوا انقلاباً على الشرعية في البلاد وسيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014.

وتحدث شكارجي عن الدعم الإيراني لعدة أطراف في المنطقة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، قائلاً: «يمكننا تشكيل محور من عدة دول تقف أمام محور دول الاستكبار العالمي»، بحسب وصفه.

كما أكد أن «بلاده تدعم الحوثيين على الرغم من أنهم باتوا متقدمين في الصناعات العسكرية»، بحسب زعمه.

ولطالما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن المسيرات التي يطلقها الحوثيون نحو الأعيان السكنية، إيرانية الصنع. كما أكدت الإدارة الأمريكية سابقاً أن إيران تدعم الميليشيا في اليمن بالصواريخ والمسيّرات.

يأتي هذا في وقت تواجه إيران موجة عقوبات أمريكية جديدة. فقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أول من أمس، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وأكد المبعوث الأمريكي لإيران إليوت أبرامز في مقابلة أمس مع «العربية»، أن الولايات المتحدة «ستحافظ على أقصى ضغط على إيران حتى تغير سلوكها المزعزع في المنطقة».

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