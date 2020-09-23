البحرين وإسرائيل..تأكيد لأهمية السلام

المصدر: (المنامة - وكالات)

أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار.

وقال الأمير سلمان بن حمد، خلال اتصال هاتفي مع نتانياهو، إن توقيع المملكة إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. كما جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أول من أمس، وصف التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل بأنه إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، إن التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائماً.

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