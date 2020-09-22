فرق "الهلال" توزع 25 طن مؤن غذائية وتتفقد الحالات المرضية بمخيم العليلي في اليمن

المصدر: وام

تواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإيوائية والغذائية لسكان الساحل الغربي في اليمن.

وفي هذا الإطار سيرت هيئة الهلال الأحمر قافلة إنسانية إلی مخيم العليلي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية تحوي 25 طنا من المواد الغذاٸية والإٕيواٸية مصحوبة بعيادات متنقلة مجهزة بالمستلزمات الطبية والأدوية.

وقدمت القافلة فور وصولها إلی المخيم الذي يسكنة 1200 أسرة المٶن الغذاٸية والإيواٸية لكآفة الأسر ..فيما قام فريق العيادات المتنقلة الطبي باستقبال ومعاينة الحالات المرضية المتواجدة في المخيم ومنها حالات الحمی والإسهالات والملاريا و أمراض الجهاز التنفسي والطفح الجلدي، وقدمت العيادات المتنقلة الأدوية المجانية اللازمة لمعالجة الأمراض المنتشرة وكذا عمل الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض الكوليرا وفيروس كورونا.

وقال مسؤول الإدارة الإنسانية في الهلال الأحمر إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات لجميع الأسر في مخيم العليلي هدفه التخفيف من معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها ..مشيرا إلى أن هيئة الهلال الأحمر مستمرة في توزيع السلال الغذائية بشكل دوري على قاطني المخيمات منذ أربع سنوات.

وعبرت الأسر عن شكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الإنساني.

ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان الساحل الغربي والمتضررين من مياه السيول والأمطار عبر مراحل وخطط مدروسة.

وفي الساحل الغربي وزعت فرق الهلال من بداية مطلع العام الحالي 33 ألف سلة غذاٸية استفاد منها 231 ألف نسمة.

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