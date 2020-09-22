عودة العمرة بـ 40% من الطاقة التشغيلية على 3 مراحل

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت وزارة الحج والعمرة في السعودية الإطار الزمني لعودة العمرة في ظل التحول المؤسسي عبر ثلاث مراحل.

تبدأ الأولى بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وبنسبة 40% من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، وذلك بحسب ما أعلنته الوزارة في الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر التحول المؤسسي لشركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين، الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة أول أمس، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، بحسب صحيفة "مكة".

فترات عودة العمرة

السماح بالعمرة للمواطنين والمقيمين بالداخل بنسبة 40 % من الطاقة التشغيلية الممكنة.

السماح بالزيارة والعمرة من داخل المملكة وخارجها بحسب الطاقة التشغيلية الممكنة.

السماح بالعمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين بالداخل بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

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