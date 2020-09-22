شاهد.. لاجئو مخيم موريا ينتقلون لآخر جديد في ليسبوس

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل 9 آلاف طالب لجوء من أصل نحو 13 ألفاً تشردوا بسبب الحرائق، التي دمرت مخيم موريا في ليسبوس قبل 10 أيام، إلى مخيم مؤقت جديد في الجزيرة اليونانية، حسب ما أعلن وزير الهجرة.

وتم تجهيز هذا المخيم على عجل، وتبلغ طاقة استيعابه من 8 آلاف إلى 10 آلاف شخص، وأقيم في ميدان رماية سابق يقع على بعد ثلاثة كيلومترات من ميناء ميتيليني، مركز الجزيرة، بحسب "يورونيوز".

ويتهم ستة شبان أفغان من طالبي اللجوء بإضرام النار في مخيم موريا، ومن المقرر أن يمثل أربعة منهم السبت أمام قاضي التحقيق.

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