واشنطن: فجر جديد يشعّ بالأمل

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أكدت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، أن واشنطن «لن تجبر أي دولة على إقامة علاقات مع إسرائيل»، بيد أنها تأمل أن يكون هناك علاقات بين تل أبيب وجميع دول المنطقة. ونقلت تقارير صحافية عن غريفيث، قولها: «إن الرئيس ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعدداً من الشخصيات في الإدارة الأمريكية، تحدثوا عن أهمية بدء العلاقات مع إسرائيل بالنسبة لهذه الدول، والمنطقة بشكل عام، ليعم الأمن والاستقرار، ونرى فجراً جديداً يشع بالأمل والازدهار لهذه المنطقة، التي عانت من النزاعات والصراعات لفترة طويلة جداً».

وأضافت في تصريح لصحيفة الرأي الكويتية: «نحن بالتأكيد، نأمل أن نرى جميع دول المنطقة تتعاون في ما بينها، وأن يكون هناك علاقات بينها وبين إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف، هذه العلاقات الثنائية، تحددها الدول المسؤولة عن الموضوع فقط، ونحن نحترم سيادة كل دول المنطقة، والولايات المتحدة لن تجبر أي دولة على إقامة علاقات مع إسرائيل».

ووقعت دولة الإمارات وإسرائيل، معاهدة سلام في واشنطن، في 15 من الشهر الجاري، كما وقعت البحرين وإسرائيل، إعلان تأييد السلام بين البلدين. وقد لقيت هذه الخطوة، إشادات دولية واسعة، لما لها من تأثيرات إيجابية وحاسمة، لتخفيف حدة الصراعات في المنطقة.

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