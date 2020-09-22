حمد بن عيسى: السلام خيار استراتيجي لترسيخ التعايش

المصدر: المنامة - البيان، بنا

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، الذي تم التوقيع عليه في واشنطن إلى جانب معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، خيار استراتيجي وإنجاز تاريخي لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وترسيخ روح التعايش في المنطقة.

وترأس العاهل البحريني الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء وأدلى بتصريح نشرته وكالة الأنباء البحرينية تطرق فيها إلى عدد من الملفات، وعلى رأسها توقيع إعلان تأييد السلام الذي جرى في واشنطن مؤخراً والذي جاء انطلاقاً من رؤية مملكة البحرين لإقامة السلام الشامل واعتباره خياراً استراتيجياً لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الملك حمد بن عيسى أن التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائماً، قائلاً: «من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم أن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان إحدى أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة».

وأعرب عن الاعتزاز بالترحيب العربي والدولي الواسع لتأييد خطوة مملكة البحرين بشأن إعلان تأييد السلام ولاتخاذها خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، وقال: «يسعدنا الترحيب الواسع الكبير بهذه الخطوة التاريخية، التي كسبنا فيها العالم، ولاقت دعماً وإشادة من مختلف قارات العالم ودوله ومنظماته، فإننا نؤكد أن خطواتنا نحو السلام والازدهار ليست موجهة ضد أي كيانٍ أو قوى، بل هي لمصلحة الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله»، مجدداً التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم من القضية الفلسطينية والتزامها تحقيق حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية.

تدابير «كورونا»

أشاد العاهل البحريني بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية وبالتعاون الاستثنائي الذي أظهره شعب مملكة البحرين العزيز مع المؤسسات الحكومية التي عملت بأقصى طاقات الجهوزية في مواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا، وأكد أن مملكة البحرين حكومة وشعباً واجهت بعزيمة وبإرادة وثبات تحديات الظروف القاسية التي فرضتها هذه الجائحة العالمية.

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