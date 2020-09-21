السعودية: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت النيابة العامة السعودية من إسقاط أو إعدام أو إهانة العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر بأية طريقة، موضحة أن عقوبة ذلك الحبس لمدة تصل إلى عام، وغرامة 3 آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها في "تويتر" "يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة".

وأضافت: "أن كل من أسقط أو أعدم أو أهان العلم الوطني أو الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهية أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهورـ يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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