الشعبة البرلمانية: الشراكة ضرورية بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: دبي - وام

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في ندوة افتراضية بعنوان «البرلمانات والأمم المتحدة: الطريق إلى الأمام»، والذي عقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك (عبر الاتصال المرئي) بحضور الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات.

وأكدت أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، وأن تكون هذه الشراكة قائمة على أسس تعزز من فاعلية ومصداقية المنظمتين؛ باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل لمعالجة مشكلات الشعوب المتزايدة في قضايا التنمية المستدامة، والإرهاب والتطرف، والتوترات الجيوسياسية، والأزمات الإنسانية بأنواعها المختلفة؛ وأن تكون هذه الشراكة قائمة على أسس تعزز من فاعلية ومصداقية المنظمتين؛ ومثّل الشعبة البرلمانية بالنيابة عن رئيس المجلس الوطني الاتحادي علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتم خلال هذه الندوة استعراض الرسائل الرئيسية لإعلان المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات (5WCSP) الذي استضافه فعلياً الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان النمساوي يومي 19 و20 أغسطس 2020.

كما جرى خلال الندوة وفي سياق الإصلاحات الجارية في الأمم المتحدة مناقشة كيفية جلب أصوات الناس الذين يمثلون البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي في عمليات صنع القرار في الأمم المتحدة، وكيفية المساهمة في تعزيز نظام متعدد الأطراف بقيادة الأمم المتحدة، كما تم التطرق إلى كيفية العمل والتنسيق ما بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، وبشكل أكثر فعالية لتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة ببناء السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

صوت للشعوب

وأكد علي جاسم ممثل الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة أن يكون هناك بُعد برلماني لعمل الأمم المتحدة، وأن تكون هذه المنظمة ليست منبراً لصوت حكومات العالم فقط، وإنما أيضاً صوتاً لشعوبها. وبيّن علي جاسم أن الجائحة العالمية أثبتت أن العالم يجب أن يعمل كأسرة إنسانية واحدة؛ لأن الأوبئة لا تعرف حدوداً جغرافية، أو دينية، أو سياسية. ومن ثَم فإنه لابد أن يكون للبرلمانات صوتها المؤثر في المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال إنه من الضروري في عالم ما بعد وباء كوفيد-19، ومن خلال الدور القيادي العالمي للبرلمانات، أن يتم التركيز على بعض القضايا الأساسية، مثل بناء منظومة دولية «للأمن الغذائي»، تكون

قادرة على مواجهة التحديات المفاجئة، خاصة بعد التقارير الأخيرة لبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى أن هناك أكثر من 265 مليون شخص قد يواجهون المجاعة مع نهاية هذا العام بفعل وباء كوفيد-19.

إطار عمل

وشدد علي جاسم على أهمية أن يكون هناك إطار عمل مشترك في إيجاد وتوزيع اللقاح في مواجهة الأزمة الصحية الحالية ، وضمان وصولها للجميع، دون أي سياسات انتقائية أو استثناءات، باعتبار أن بناء عالم أفضل لن يكون إلا إذا كان الإنسان محوره وغايته. كما ندعو إلى توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان محاصرة الآثار السلبية للجوائح العالمية على القطاع الصحي.

وأعرب عن شكره لـ ابرييلا كويفاس بارون - رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وفولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاكوب موديندا رئيس الجمعية البرلمانية لجمهورية زيمبابوي على مشاركتهم في الندوة.

وترى الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، وأن تكون هذه الشراكة قائمة على أسس تعزز من فاعلية ومصداقية المنظمتين؛ باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل لمعالجة مشكلات الشعوب المتزايدة في قضايا الإرهاب والتطرف، والتوترات الجيوسياسية، والأزمات الإنسانية.

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