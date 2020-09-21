الإمارات تدعو إلى التعاون الدولي لمجابهة تحديات «كورونا»

المصدر: جنيف - وام

أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى لمجابهة التحديات الملحة التي تفرضها أزمة جائحة «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تدرك الضرورة الملحة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري في ضوء الجائحة، باعتباره أمراً حيوياً للتنمية.

وألقى عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، بياناً أمام الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار حلقة النقاش حول التنمية.

وأكد أن دول مجلس التعاون تعي أهمية تعزيز التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى لمجابهة التحديات الملحة التي تفرضها أزمة جائحة «كوفيد 19»، كما تغتنم هذه الفرصة للتشديد على أهمية التركيز في المرحلة القادمة على بناء رؤية واستراتيجية موحدة لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأضرار الاقتصادية البالغة المترتبة على الجائحة، والتي زادت من عمق الهوة بين دول العالم وخلفت أشكالاً جديدة من عدم المساواة على نحو يدعو للقلق الشديد.

مسؤولية

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تشارك دعوة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة لإعطاء روح جديدة للعمل متعدد الأطراف في مجال التعاون الدولي، وتقاسم المسؤولية لإعادة بناء ما هدمته الجائحة ومساعدة الدول النامية - الأكثر تضرراً - على استعادة عافيتها من جديد.

وشدد في البيان أن دول المجلس تولي اهتماماً بالغاً لمسألة التعاون الدولي، وقد عززت هذا التوجه خلال الجائحة، حيث سارعت بتقديم كافة أشكال الدعم للدول المتضررة من الجائحة، كما ساهمت في تعزيز جهود الاستجابة في المنظمات الدولية على غرار منظمة الصحة العالمية من خلال مساهماتها المادية، وهي ملتزمة مواصلة هذا النهج القائم على تشارك المسؤولية والتضامن الدولي.

ضرورة

وأكّد الزعابي أن دول مجلس التعاون تدرك الضرورة الملحة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري في ضوء الجائحة، باعتباره أمراً حيوياً للتنمية والتحول الاقتصادي للدول وتعزيز رفاهة المواطنين ورخائهم.. مشيراً إلى التزام دول المجلس الثابت في مجال التنمية البشرية حيث تخصص نسبة كبيرة من موازناتها لدعم الرأس المال البشري.

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