العراق يغلق حدوده أمام الوافدين الأجانب

المصدر: (بغداد - د ب أ)

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي أمس أن الحكومة العراقية قررت إغلاق الحدود مع دول الجوار لمنع دخول وافدين أجانب للعراق للمشاركة في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في العاشر من الشهر المقبل.

وقال وزير الصحة، للصحافيين: «قررنا غلق الحدود مع دول الجوار وعدم استقبال أي وافدين أجانب باستثناء الهيئات الدبلوماسية».

وأضاف أن «هناك الآن زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول الجوار وعلى ضوئها قررنا إغلاق الحدود، لأن دخول أي أجنبي للعراق ربما يؤدي إلى دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا».

وذكر أن وزارة الصحة العراقية أعدت خطة للتعامل مع أداء الزيارة المقبلة في محافظة كربلاء.

وأوضح أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في العراق بلغت الآن نحو 79 بالمئة، ونسبة الوفيات تبلغ نحو 3 بالمئة، لافتاً إلى أنهم الآن في مرحلة زيادة حالات الشفاء في البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز