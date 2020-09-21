بدعم من «خليفة الإنسانية»... حملة نظافة في عاصمة سقطرى

المصدر: عدن - البيان

بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بدأت في محافظة أرخبيل سقطرى، أمس، حملة نظافة لجميع الشوارع والأحياء في العاصمة حديبوه، والمناطق الحيوية المجاورة لها، من أجل رفع عشرات الأطنان من المخلفات الصلبة التي تشوه المنظر العام للجزيرة.

سكان مدينة حديبوه عبروا عن تقديرهم العالي لجهود مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، في دعم حملة النظافة، للحفاظ على مظهر وجمال الجزيرة، وإظهاره بشكل لائق.. لافتين إلى أن حملة النظافة تشكل أهمية كبيرة في إزالة أكوام المخلفات، وتمنع انتقال الأمراض، وتوفر أجواء صحية للسكان.

وواصلت مؤسسة خليفة بن زايد الإنسانية، إغاثة المناطق النائية في الجزيرة بالمياه الصالحة للشرب، حيث وصلت إلى مراكز عمدهن وقبهتن والشريط الساحلي الغربي، ضمن حملة سقيا ماء التي أطلقتها المؤسسة منذ 4 أشهر، لتخفيف معاناة السكان في المناطق التي تعاني من شح مياه الشرب.

ولاقت الحملة تفاعلاً محلياً، حيث أكد سكان ووجهاء الأرخبيل، على أن الإمارات بلد الخير والعطاء، وقيادتها الرشيدة نموذج فريد للعطاء الإنساني العالمي، وشعبها العظيم بتفاعله السريع مع هذه الاحتياجات الأساسية.

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