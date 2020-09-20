صفعة بحرينية لـ«سرايا قاسم سليماني»

المصدر: المنامة - البيان، وكالات

أحبطت السلطات البحرينية هجوماً إرهابياً ضخماً تلقى دعماً وتمويلاً من عناصر الحرس «الثوري الإيراني».

وفي خبر نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة «أخبار الخليج البحرينية» تمكنت وزارة الداخلية من إحباط مخطط إرهابي ضخم في المملكة تلقى دعماً وتمويلاً من هاربين في إيران وعناصر من الحرس الثوري الإرهابي، إذ كشفت عمليات البحث والتحري عن شروع العناصر الإرهابية بإيران في تشكيل تنظيم إرهابي جديد تحت مسمى «سرايا قاسم سليماني»، وتم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالها وذلك رداً على مقتل قاسم سليماني.

وأحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية المخطط الإرهابي، بعد العثور على عبوة متفجرة بالشارع العام بمنطقة البديع وضعت من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية، حيث تم ضبط أحد المتهمين بمسكنه في منطقة سار وعثر بمنزله على قوالب متفجرة ومواد عجينة تستخدم في صناعة المتفجرات وأجهزة استقبال وعملات أجنبية وكتب مرتبطة بالفكر الإرهابي، وذلك بحسب ما كشف عنه ملف القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية، والتي تضم 18 متهماً بينهم 9 هاربين في إيران، ومن المقرر أن تستمع غداً لمرافعة دفاع المتهمين.

وكشفت التحريات الأمنية أن بعض القيادات الإرهابية التابعة لسرايا الأشتر وهو الذراع العسكرية لما يسمى تيار الوفاء الإرهابي استطاعوا تجنيد عدد من العناصر الإرهابية في البحرين بدعم وإشراف من عناصر الحرس الثوري. واعترف أحد المتهمين بتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله في العراق.

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