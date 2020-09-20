الإمارات تغيث 1200 أسرة يمنية نازحة في الحديدة

المصدر: عدن - البيان

وزعت الفرق الإنسانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 25 طناً من المواد الغذائية والإيوائية لـ 1200 أسرة يمنية نازحة تقيم في مخيم العليلي، في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، وتشمل المواد الغذائية ومواد إيوائية ترافقها العيادات المتنقلة بكامل طواقمها ومستلزماتها الطبية والأدوية المجانية.

وباشرت فِرَق الإغاثة توزيع المؤن الغذائية والأيوائية للأسر القاطنة بالمخيم.. فيما قام الفريق الطبي للعيادات المتنقلة باستقبال ومعاينة الحالات المرضية في المخيم مثل حالات الحمّی والإسهالات والملاريا وأمراض الجهاز التنفسي، والطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، وخاصة الأطفال والنساء، وقدمت العيادات المتنقلة الأدوية المجانية اللازمة لمعالجة الأمراض المنتشرة، وكذا عمل الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض الكوليرا وفيروس كورونا. وأكدت الإدارة الإنسانية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، أن توزيع السلال الغذائية والمساعدات لجميع الأسر النازحة في مخيم العليلي شمل 1200 أسرة، والمساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

من جهتهم، عبّر النازحون عن شكرهم وامتنانهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة، في الجوانب الإغاثية والإنسانية، وأكدوا أن دولة الإمارات هي السباقة دوماً بالبذل والعطاء والوقوف إلی جانب المحتاجين في اليمن خصوصاً والعالم عموماً. ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان الساحل الغربي والنازحين والمتضررين من مياه السيول والأمطار عبر مراحل وخطط مدروسة وخطی إنسانية ثابتة، وتأمل الخير للجميع وعودة الحياة إلی نصابها ورفع المعاناة عن كاهل اليمنيين، وهو ما يُعدّ من الأولويات.

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