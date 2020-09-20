مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بمحافظتي الحديدة وحجة

المصدر: الرياض - سبأ نت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمحافظتي الحديدة وحجة.

وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر الجاري بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، ضخ 287 ألف لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413 ألف لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، وضخ 304 آلاف و800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 203 آلاف و200 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها ستة آلاف و320 فرداً بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض بمحافظة حجة.

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