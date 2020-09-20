القبض على قيادييْن داعشييْن غربي العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، القبض على اثنين من قادة تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار غربي البلاد. وأكّد بيان صادر عن وكالة الاستخبارات، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنّ مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان، أنّ هذين الإرهابيين هما آمران في ما يسمى قاطع الرمادي ولاية الأنبار، واشتركا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة.

وطبقاً للبيان، اعترف الموقوفان ومن خلال التحقيقات الأولية معهما، بنيتهما تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة، بعدما كانا قد هربا إلى إحدى دول الجوار، مشيراً إلى إحالتهما للقضاء.

في سياق متصل، شرعت قوة أمنية مشتركة بعمليات مداهمة وتفتيش بعدد من المناطق في محافظة ديالى بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم، وفق قيادة عمليات ديالى.

ووقعت اشتباكات عنيفة، أول من أمس، بين القوات الأمنية العراقية، وعناصر من داعش، دون تسجيل أي خسائر أو إصابات في صفوف القوات العراقية.

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