قتيل و3 جرحى بهجوم قرب قاعدة عسكرية في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، أمس، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية على مطعم شعبي في محافظة هيران وسط الصومال.

ووفق تقارير صومالية محلية، فإنّ المسلحين لاذوا بالفرار من موقع الحادث الذي شهدته مدينة بلدويني، ولم تتبنى أي جهة العملية. ووصل الأمن الصومالي إلى موقع الهجوم، بعد فترة وجيزة وطوق مكان المنطقة، حيث بدأ البحث عن منفذيه في محيط المطعم لكن لم يوقف أشخاصا مشتبهين.

يذكر أن المطعم كان قريبا من قاعدة عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال «أميصوم»، حيث توجد فيها قوات جيبوتية بينما يرتاد المطعم مدنيون وعسكريون.ولم تعلق السلطات في مدينة بلدويني على الهجوم، بينما لم تعلن جهة ما مسؤوليتها عنه، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنفذ هذا النوع من الهجمات. واغتالت حركة الشباب الإرهابية، الاثنين الماضي، حسن فيدو الملقب بـ«طرواي»، أحد قادة ميليشيات منظمة تعرف باسم معاوصلي المناهضة للتنظيم الإرهابي في مدينة بلدوين.

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