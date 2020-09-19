السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان العلاقات والملفات الإقليمية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات المتبادلة على الصعد كافة، وجهود التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية، لدى قرب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري، وفق ما صرّح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأوضح الناطق الرسمي أن الاتصال تناول استعراض مختلف جوانب العلاقات المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم تأكيد الحرص على أهمية استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل.

كما تطرق الاتصال إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا، إذ تمّ التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن، كما تلاقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية.

وأضاف الناطق أن الاتصال تناول أيضاً آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبي للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية بالقارة، فضلاً عن مواصلة التعاون المشترك للتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب في إفريقيا.

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