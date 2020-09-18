مصر .. بشرى سارة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، عن بشرى سارة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء ببعض المحافظات.

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الجمعة، عن اللواء شعراوي أن عددا من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية قامت بتخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات.

ونادى شعراوي بضرورة الاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة للمواطنين لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر.

وحول الأوراق المطلوبة للتصالح، أوضح وزير التنمية المحلية أنه يمكن الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح، واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتخفيف على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في كافة المحافظات بلغت حوالي مليون و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر الجاري.

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