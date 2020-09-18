حفتر يعلن استئناف تصدير النفط الليبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، استئناف إنتاج وتصدير النفط، مؤكداً أن قراره جاء بعد فشل الحلول السابقة لأزمة ليبيا.

وقال حفتر خلال كلمة متلفزة بثتها قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أنه تقرر، استجابةً للدوافع الوطنية، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعاً عادلاً للعائدات بين الشعب وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.

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