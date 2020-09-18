المغرب يسجّل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، تسجيل 2488 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 94504 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2224010 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى البلاد؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1714 حالة.

وتم التأكد من 1962 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 74930.

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