الإمارات تغيث الحديدة وحضرموت

المصدر: حضرموت - وام

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في «هيئة الهلال الأحمر»، أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظتي حضرموت والحديدة، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة، وتطبيع حياة الأسر، التي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

ووزع فريق الهلال الأحمر، 500 سلة غذائية تزن 21 طناً و400 كيلو غرام من المساعدات الغذائية، استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة بمنطقتي تبالة وزغفة، بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

وأعرب الأهالي عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، لوقفتها الأخوية إلى جانبهم، في ظل هذه الظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، إلى جانب جهود الإغاثة المتواصلة لأبناء حضرموت.

جدير بالذكر، أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020، بلغت (31,910) سلال غذائية، تزن 2483 طناً و328 كيلو غراماً، استفاد منها 150 ألفاً و550 فرداً من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.

وفي الخوخة، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار رسالتها الإنسانية، للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان.

وعبر هيئة الهلال الأحمر، تم تقديم 16 طناً من المواد الإغاثية لـ 1200 أسرة، بمخيم العليلي بمدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة، ضمن المرحلة الثانية لعام 2020.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير، إلى دولة الإمارات، وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوماً، منذ أربع سنوات.

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