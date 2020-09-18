هزائم كبيرة للحوثيين في مأرب والجوف

المصدر: عدن - البيان

حققت القوات اليمنية المشتركة المسنودة بمقاتلات التحالف، انتصارات كبيرة في محافظة مأرب، وشرق عاصمة محافظة الجوف، حيث تم تحرير عدد من المواقع والتصدي لهجمات مختلفة، فيما أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا باتجاه المملكة العربية السعودية.وأكد الناطق باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، جنوب المملكة.

من جهة اخرى، ذكرت مصادر عسكرية في محوري مأرب وحريب، أن أكثر من 60 من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم، خلال محاولتهم استعادة المواقع، التي خسروها في شرق مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، وفي محاولة تقدم على مواقع القوات المشتركة والقبائل، في مديرية رحبة ومنطقة جبل مراد، غرب محافظة مأرب. وطبقاً لهذه المصادر، فإن القوات المشتركة تصدت لهجمات نفذتها ميليشيا الحوثي على مواقع متفرقة من مديريات رحبة، وجبل مراد، وفي مديريات مجزر ومدغل وصرواح، جنوب وغرب محافظة مأرب، فيما ساندت مقاتلات التحالف، واستهدفت، بعشرات الغارات، تجمعات وآليات لهذه الميليشيا في مختلف الجبهات.

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