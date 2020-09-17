"الهلال" يوزع 16 طنا من المساعدات الإغاثية على النازحين في الساحل الغربي اليمني

المصدر: وام

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني في إطار رسالتها الإنسانية للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان.

وعبر هيئة الهلال الأحمر تم تقديم 16 طنا من المواد الإغاثية لـ 1200 أسرة بمخيم العليلي بمدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الثانية للعام 2020.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر " على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوما منذ أربع سنوات.

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